Украинский призер остался недоволен Рио-2016: Европейские игры были организованы на более высоком уровне

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ "В Рио мы оставались в комнате длиной три, шириной два метра, в которой должны были хранить все наши вещи, в том числе весла".

Как передает Report, об этом сообщил участник XXXI Летних Олимпийский игр в Рио-де-Жанейро, украинский гребец Дмитрий Янчук.

Спортсмен выразил недовольство условиями проживания в Олимпийской деревне, отметив, что в комнате не оставалось свободного места. Он подчеркнул, что организация первых Европейских игр заметно отличалась: "В прошлом году мы были в Азербайджане. Европейские игры были организованы на высоком уровне. Рио-де-Жанейро – специфический город, расположенный рядом с джунглями. Желание посетить его было огромно".

Отметим, что Тарас Мищук и Дмитрий Янчук завоевали бронзовые медали в гребле на каноэ-двойках на дистанции 1000 м. На первых Европейских играх соревнования по гребле на байдарках и каноэ проходили в Мингячевире.