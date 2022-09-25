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Участник "Алматы марафона" скончался после пересечения линии финиша

Участник "Алматы марафона" скончался после пересечения линии финиша После преодоления дистанции скончался один из участников марафона, проходящего в воскресенье в Алма-Ате.
Индивидуальные
25 сентября 2022 г. 14:44
Участник Алматы марафона скончался после пересечения линии финиша

После преодоления дистанции скончался один из участников марафона, проходящего в воскресенье в Алма-Ате.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, на сайте "Алматы марафона" отмечается, что погибшим оказался 47-летний Рустем Садыков.

Как сообщил главный врач соревнований Оразбек Сахов, "участник упал сразу же, едва успев пересечь финишную прямую на площади Республики и пройдя несколько метров".

Реанимационные мероприятия продолжались в течение 30 минут, из них последние 10 минут в машине скорой помощи. В 10:15 по местному времени была констатирована смерть. Официальная причина смерти будет названа после проведения судебно-медицинской экспертизы.

По словам близких погибшего, в беговом мероприятии он принимал участие не в первый раз.

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