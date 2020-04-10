​Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса

Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, информацию глава организации Дэйна Уайт в пятницу подтвердил в интервью журналисту телеканала ESPN Бретту Окамото.

Изначально турнир должен был пройти в Нью-Йорке 18 апреля. Главным его поединком организация назначила титульный бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Однако Нурмагомедов позже отказался от выступления из-за пандемии коронавируса, его заменил американец Джастин Гейджи. Ранее Ассоциация врачей у ринга призвала не проводить турниры по смешанным единоборствам, а Атлетическая комиссия штата Калифорния отменила все поединки до 31 мая.

"UFC 249 был отменен. Все события UFC отложены на неопределенное время из-за коронавируса. Дэйна Уайт говорит, что он был готов продвигать событие, но ситуация вышла из-под его контроля", - написал Окамото.

Информацию об отмене турнира подтвердил сам Уайт. "Сегодня нам позвонили высокопоставленные люди. Они попросили меня не проводить турнир, назначенный на следующую субботу", - сказал Уайт.

Фергюсон и Гейджи должны были провести поединок за временный титул чемпиона в легком весе. При этом Нурмагомедов сохранял чемпионский пояс. Ранее сообщалась, что защита титула может состояться осенью против победителя главного боя на турнире UFC 249.