Турнир "Большого шлема": Сегодня два азербайджанских дзюдоиста выйдут на татами

На проходящем сегодня в столице Грузии Тбилиси турнире "Большого шлема" выступят два последних азербайджанских дзюдоиста.

На проходящем сегодня в столице Грузии Тбилиси турнире "Большого шлема" выступят два последних азербайджанских дзюдоиста.

Как передает Report, Аслан Мирзоев вступит в весовой категории 100 кг, Ушанги Кокаури – 100+ кг.

Мирзоев в 1/32 финала встретится с катарцем Редой Нафвой. Победитель этой встречи станет соперником узбека Музаффарбека Туробоева на следующем этапе.

Первая встреча Кокаури состоится в 1/8 финала. Он встретится с победителем пары Галимжан Крикбай (Узбекистан) – Джемаль Эрдоган (Турция).

Сборная Азербайджана представлена на турнире "Большого шлема" 7 мужчинами и 4 женщинами-дзюдоистками. В первые два дня соревнований Керамет Гусейнов (60 кг) и Мурад Фатиев (81 кг) завоевали бронзовые медали.

Азербайджан занимает 13 строчку среди 80 стран.