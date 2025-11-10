Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    • 10 ноября, 2025
    Турецкий тяжелоатлет Юсуф Фехми Генч выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу.

    Об этом турецкий спортсмен заявил сотруднику Report, командированному в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд.

    Атлет, ставший победителем VI Игр исламской солидарности в весовой категории 73 кг, вспомнил о событиях на Чемпионате Европы, проходившем в Армении в 2023 году:

    "В первую очередь я хочу сказать, что в 2023 году я стал победителем Чемпионата Европы, проходившего в Армении, и посвятил свою медаль азербайджанскому народу. После этого события президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил меня и моих товарищей по команде в вашу страну. Выражаю благодарность Ильхаму Алиеву и всем азербайджанцам", - отметил Юсуф Фехми Генч.

    Он также подчеркнул, что у него сложились хорошие отношения с азербайджанскими тяжелоатлетами:

    "На этих соревнованиях я тоже стал чемпионом. Я был уверен, что легко завоюю золотую медаль. Потому что я верю в себя. Я также верю в успешные выступления азербайджанских спортсменов. Мы поддерживаем хорошие отношения, особенно с Дадашем Дадашбейли и Исой Рустамовым".

    Напомним, что в 2023 году после проявления неуважения к флагу Азербайджана во время церемонии открытия Чемпионата Европы в Армении, наша национальная команда вернулась на Родину, не приняв участия в соревнованиях.

    Türkiyəli ağırlıqqaldıran Azərbaycan Prezidentinə təşəkkür edib

    Турецкий тяжелоатлет поблагодарил Ильхама Алиева

