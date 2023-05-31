Турецкий таэквондист стал чемпионом мира в Баку

Завершился третий день чемпионата мира по таэквондо в Баку.

Завершился третий день чемпионата мира по таэквондо в Баку.

Как сообщили Report в Федерации таэквондо Азербайджана, по итогам боев стали известны призеры еще в 3 весовых категориях.

Среди мужчин золотую медаль завоевал итальянец Симоне Алессио в категории 80 кг. В финале он победил представителя США Карла Алана Николаса. Египтянин Сеиф Эйисса и колумбиец Мигель Трейос заняли 3-е место.

В 87 кг сильнейшим на мундиале стал южнокорейец Чангхьюн Канг. Серебряная медаль досталась Ивану Сапина из Хорватии, бронзовые награды - Артему Плонису (мировое тхэквондо) и Ариану Салими из Ирана.

У женщин-таэквондисток на высшую ступень пьедестала почета в весе 49 кг поднялась Мерве Динджел из Турции. В финале она победила тайку Панипаку Вонгпаттанакити. 3 место заняли Бруна Дуванчич из Хорватии и Адриана Серезо Иглесиас из Испании.

Отметим, что в этих весовых категориях спортсмены сборной Азербайджана Алиаскер Алиев (80 кг), Талех Сулейманов (87 кг) и Патимат Абакарова (49 кг) остановили борьбу в 1/8 финала.

На четвертый день соревнований будут определены победители еще в 2 весовых категориях.