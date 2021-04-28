Тур чемпионов: Победа Мамедъярова, Раджабов сыграл вничью с Карлсоном

Стартовал четвертьфинал 5-го этапа Тура Чемпионов "New In Chess", организованного норвежским чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном

Стартовал четвертьфинал 5-го этапа Тура Чемпионов "New In Chess", организованного норвежским чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном.

Как передает Report, в этом туре Теймур Раджабов встречался с Магнусом Карлсеном, а Шахрияр Мамедъяров - с Алирезой Фирузджа (ФИДЕ).

Игравший первую партию ¼ финала черными фигурами Раджабов согласился на ничью.

Мамедъяров начал стадию ¼ финала с победы.

Вторые четвертьфиналы состоятся сегодня. Если победитель не определяется, разыгрывается тай-брейк.

Первые четвертьфиналы:

Шахрияр Мамедъяров – Алиреза Фирузджа (ФИДЕ) 3:1 (1:0, 0,5:0,5, 0,5:0,5, 1:0)

Теймур Раджабов – Магнус Карлсен (Норвегия) 2:2 (0,5:0,5, 0,5:0,5, 0,5:0,5, 0,5:0,5)