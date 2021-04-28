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Тур чемпионов: Победа Мамедъярова, Раджабов сыграл вничью с Карлсоном

Тур чемпионов: Победа Мамедъярова, Раджабов сыграл вничью с Карлсоном Стартовал четвертьфинал 5-го этапа Тура Чемпионов "New In Chess", организованного норвежским чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном
Индивидуальные
28 апреля 2021 г. 00:58
Тур чемпионов: Победа Мамедъярова, Раджабов сыграл вничью с Карлсоном
Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов

Стартовал четвертьфинал 5-го этапа Тура Чемпионов "New In Chess", организованного норвежским чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном.

Как передает Report, в этом туре Теймур Раджабов встречался с Магнусом Карлсеном, а Шахрияр Мамедъяров - с Алирезой Фирузджа (ФИДЕ).

Игравший первую партию ¼ финала черными фигурами Раджабов согласился на ничью.

Мамедъяров начал стадию ¼ финала с победы.

Вторые четвертьфиналы состоятся сегодня. Если победитель не определяется, разыгрывается тай-брейк.

Первые четвертьфиналы:

Шахрияр Мамедъяров – Алиреза Фирузджа (ФИДЕ) 3:1 (1:0, 0,5:0,5, 0,5:0,5, 1:0)

Теймур Раджабов – Магнус Карлсен (Норвегия) 2:2 (0,5:0,5, 0,5:0,5, 0,5:0,5, 0,5:0,5)

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Turu: Məmmədyarovdan qələbə, Rəcəbov Karlsenlə heç-heçə etdi

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