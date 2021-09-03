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Токио-2020: В борьбе за золото примут участие 6 азербайджанских параатлета

Токио-2020: В борьбе за золото примут участие 6 азербайджанских параатлета Сегодня на Летних Паралимпийских играх в Токио выступят 6 азербайджанских параатлета
Индивидуальные
3 сентября 2021 г. 00:00
Токио-2020: В борьбе за золото примут участие 6 азербайджанских параатлета

Сегодня на Летних Паралимпийских играх в Токио выступят 6 азербайджанских параатлета.

Как сообщает Report, в 1/8 финала против филиппинского пара-тхэквондиста выйдет Абульфаз Абузарли (75 кг). Встреча начнется в 05:15 по бакинскому времени.

Вели Исрафилов и Роман Салей испытают себя в заплыве на 100 метров баттерфляем. Оба пловца уже обладают золотыми медалями Токио-2020. Соревнование с их участием стартует в 05:19 по бакинскому времени.

Самир Набиев в 14:08 по бакинскому времени поборется за золото в метании ядра.

В 16:43 по бакинскому времени стартует забег на 400 метров с участием Юлии Яновской и Ламии Велиевой.

Отметим, что у Азербайджана в копилке 11 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовые медали. В общем зачете страна находится на 10 месте.

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Версия на азербайджанском языке Tokio-2020: Bu gün Azərbaycanın daha 6 idmançısı qüvvəsini sınayacaq

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