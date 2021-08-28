Токио-2020: Три азербайджанских парадзюдоиста вышли в полуфинал

В Токио проходит Летняя Паралимпиада-2020, в которой участвуют и азербайджанские спортсмены.
Как передает Report, во второй день соревнований по дзюдо на татами выйдут три наших атлета.
Так, Гусейн Рагимли (81 кг) обыграл в четвертьфинале Дэниэла Пауэлла (Великобритания). Его соперником в полуфинале будет Джунг Мин Ли (Корея).
Севда Велиева (57 кг) выиграла у Даяны Федосовой (Казахстан) и вышла в полуфинал. Здесь она встретиться с Зейнеб Челик (Турция).
Ханым Гусейнова (63 кг) победила Хироко Кудо (Япония) и также прошла в полуфинал. Ее соперницей станет Юэ Ванг (Китай).
На данный момент, в активе команды по дзюдо три награды на Играх-2020: золото завоевали Шахана Гаджиева (48 кг) и Вугар Ширинли (60 кг), а бронза на счету Намика Абаслы (66 кг).