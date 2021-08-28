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Токио-2020: Три азербайджанских парадзюдоиста вышли в полуфинал

Токио-2020: Три азербайджанских парадзюдоиста вышли в полуфинал Наш пара-дзюдоист Гусейн Рахимли, выступающий в весовой категории (81 кг) на Летних Паралимпийских играх в Токио-2020, в первом матче победил своего британского соперника и вышел в полуфинал.
Индивидуальные
28 августа 2021 г. 06:48
Токио-2020: Три азербайджанских парадзюдоиста вышли в полуфинал

В Токио проходит Летняя Паралимпиада-2020, в которой участвуют и азербайджанские спортсмены.

Как передает Report, во второй день соревнований по дзюдо на татами выйдут три наших атлета.

Так, Гусейн Рагимли (81 кг) обыграл в четвертьфинале Дэниэла Пауэлла (Великобритания). Его соперником в полуфинале будет Джунг Мин Ли (Корея).

Севда Велиева (57 кг) выиграла у Даяны Федосовой (Казахстан) и вышла в полуфинал. Здесь она встретиться с Зейнеб Челик (Турция).

Ханым Гусейнова (63 кг) победила Хироко Кудо (Япония) и также прошла в полуфинал. Ее соперницей станет Юэ Ванг (Китай).

На данный момент, в активе команды по дзюдо три награды на Играх-2020: золото завоевали Шахана Гаджиева (48 кг) и Вугар Ширинли (60 кг), а бронза на счету Намика Абаслы (66 кг).

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Версия на азербайджанском языке Фотоİki para-cüdoçumuz Tokio-2020-nin finalına, bir idmançımız yarımfinala çıxıb

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