Токио-2020: Первая медаль Азербайджана на Паралимпийских играх

Свою первую медаль азербайджанский спортсмен завоевал на XVI летних Паралимпийских играх в Токио-2020.

Азербайджанский спортсмен завоевал свою первую медаль на XVI летних Паралимпийских играх в Токио-2020.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет Азербайджанской Республики.

Член национальной сборной по пауэрлифтингу Парвин Мамедов (до 49 кг) подняв штангу весом 156 килограммов удостоился бронзовой награды Паралимпиады.

"Я очень рад. Не верится, это как сон. Счастлив, что смог поднять флаг страны. Очень много потрудились со своим тренером, и рад, что все это было не зря", - заявил П.Мамедов.