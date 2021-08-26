О нас
Report Georgia
Аудио новости

Токио-2020: Первая медаль Азербайджана на Паралимпийских играх

Токио-2020: Первая медаль Азербайджана на Паралимпийских играх Свою первую медаль азербайджанский спортсмен завоевал на XVI летних Паралимпийских играх в Токио-2020.
Индивидуальные
26 августа 2021 г. 07:13
Токио-2020: Первая медаль Азербайджана на Паралимпийских играх
Парвин Мамедов

Азербайджанский спортсмен завоевал свою первую медаль на XVI летних Паралимпийских играх в Токио-2020.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет Азербайджанской Республики.

Член национальной сборной по пауэрлифтингу Парвин Мамедов (до 49 кг) подняв штангу весом 156 килограммов удостоился бронзовой награды Паралимпиады.

"Я очень рад. Не верится, это как сон. Счастлив, что смог поднять флаг страны. Очень много потрудились со своим тренером, и рад, что все это было не зря", - заявил П.Мамедов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan idmançısı Tokio paralimpiya oyunlarında ilk medalını qazanıb

Экслюзивные новости

Депутат Рады: Украина всегда была другом и поддерживала территориальную целостность Азербайджана
Депутат Рады: Украина всегда была другом и поддерживала территориальную целостность Азербайджана
24 августа 2021 г. 20:09
Минздрав: За компенсацией за побочные эффекты вакцины от COVID-19 никто не обращался
Минздрав: За компенсацией за побочные эффекты вакцины от COVID-19 никто не обращался
23 августа 2021 г. 16:47
Экс-главу Агстафинской ИВ исключили из ПЕА
Экс-главу Агстафинской ИВ исключили из ПЕА
21 августа 2021 г. 15:24
За последние 9 лет из Украины депортированы около 10 тыс. граждан Азербайджана
За последние 9 лет из Украины депортированы около 10 тыс. граждан Азербайджана
21 августа 2021 г. 13:35
Жительница Шуши: Меня переполняют смешанные чувства
Жительница Шуши: Меня переполняют смешанные чувства
21 августа 2021 г. 11:05
Турецкий министр прокомментировал случаи нарушения режима прекращения огня Арменией
Турецкий министр прокомментировал случаи нарушения режима прекращения огня Арменией
20 августа 2021 г. 17:56
Хулуси Акар: Ни у кого не должно быть сомнений, что мы продолжим поддерживать Азербайджан до последнего
Хулуси Акар: Ни у кого не должно быть сомнений, что мы продолжим поддерживать Азербайджан до последнего
20 августа 2021 г. 17:47
В Азербайджане откажутся от магнитной полосы на платежных картах?
В Азербайджане откажутся от магнитной полосы на платежных картах?
20 августа 2021 г. 17:40
Представитель МВД: Фактов производства метамфетамина в Азербайджане не установлено
Представитель МВД: Фактов производства метамфетамина в Азербайджане не установлено
20 августа 2021 г. 17:05
Главный инфекционист: Наблюдается четвертая вспышка коронавируса
ФотоГлавный инфекционист: Наблюдается четвертая вспышка коронавируса
20 августа 2021 г. 16:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi