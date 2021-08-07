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Токио-2020: Определилась победительница женского марафона

Токио-2020: Определилась победительница женского марафона Представительница Кении Перес Джепчирчир завоевала золотую медаль Олимпийских игр в марафоне.
Индивидуальные
7 августа 2021 г. 06:08
Токио-2020: Определилась победительница женского марафона

Представительница Кении Перес Джепчирчир завоевала золотую медаль Олимпийских игр в марафоне.

Как передает Report, победительница преодолела дистанцию в 42,195 км за 2 часа 27 минут 20 секунд. Второе место заняла ее соотечественница Бриджит Косгей (+0,16), третьей финишировала американка Молли Зайдель (+0,26).

Забег проходил в парке Одори, который находится в центре города Саппоро на острове Хоккайдо. Соревнования были перенесены из Токио из-за более жаркой погоды в столице Японии.

Женский марафон включен в программу Олимпийских игр с 1984 года. Мужчины соревнуются с первой современной Олимпиады 1896 года. Мужской марафон в Токио пройдет в день закрытия Игр 8 августа.

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Версия на азербайджанском языке Tokio-2020: Qadınlar arasında marafonun qalibi məlum olub

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