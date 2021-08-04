Токио-2020: Израильские спортсмены извинились за сломанную кровать

Олимпийская сборная Израиля по бейсболу извинилась за распространенное в соцсетях видео, на котором видно, как несколько человек сломали кровать.

Олимпийская сборная Израиля по бейсболу извинилась за распространенное в соцсетях видео, на котором видно, как несколько человек сломали кровать.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, извинения принес член израильской бейсбольной команды Бен Вангер.

По его словам, главная цель состояла в том, чтобы показать насколько эффективны и прочны кровати в Олимпийской деревне: "Нам на самом деле нравится спать на этих кроватях и мы считаем, что они являются отличным и устойчивым вариантом для будущих Олимпийских игр".

Напомним, кровати сделаны из картона, и могут выдержать до 200 килограммов. Они ломаются из-за резких движений. Дизайн мебели утвердил Международный олимпийский комитет (МОК).