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Токио-2020: Дисквалифицирован французский боксер азербайджанского происхождения

Токио-2020: Дисквалифицирован французский боксер азербайджанского происхождения Азербайджанский боксер Мурад Алиев, представляющий Францию, дисквалифицирован на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Индивидуальные
1 августа 2021 г. 10:19
Токио-2020: Дисквалифицирован французский боксер азербайджанского происхождения
Мурад Алиев

Азербайджанский боксер Мурад Алиев, представляющий Францию, дисквалифицирован на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Как передает Report, Алиев после поражения от британца Фрэйзера Кларка отказался уходить с ринга. Рефери присудил Алиеву поражение после удара головой сопернику.

В первом раунде (его Алиев выиграл) у британца образовалась сечка над левым глазом, а во втором - над правым. Оба рассечения произошли из-за столкновения головами. Врач осмотрел Кларка и разрешил ему продолжить поединок. Однако один из судей увидел в действиях Мурада намеренное нарушение правил, после чего последовала дисквалификация.

Алиев был вне себя от ярости. Выплюнул капу, пнул ее ногой, высказал претензии подошедшему к нему Кларку, а потом стал тыкать пальцем в камеру, что-то выкрикивая.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTokio-2020: Fransanı təmsil edən azərbaycanlı idmançı diskvalifikasiya olunub

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