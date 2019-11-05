Теймур Раджабов начал турнир Гран-при ничьей

Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов провел первую встречу в турнире Гран-при ФИДЕ в Гамбурге.

Как сообщает Report, в 1/8 финала 32-летний гроссмейстер встретился с россиянином Даниилом Дубовым.

Соревнование проходит по нокаут-системе. Соперники проведут две партии с классическим контролем. В случае ничейного результата предусмотрен тай-брек.

Отметим, что победителем Гран-при в Москве стал Шахрияр Мамедъяров. Что касается обладателя Кубка мира Теймура Раджабова, ранее он завоевал право участия в Турнире претендентов.