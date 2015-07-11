​Теннисистка Серена Уильямс в шестой раз выиграла Уимблдон

Баку. 11 Июля. REPORT.AZ/ Американская теннисистка Серена Уильямс стала победительницей Уимблдонского турнира (общий призовой фонд - 26,75 млн фунтов).

В финальном матче 33-летняя американка, "посеянная" на турнире под первым номером, обыграла испанку Гарбин Мугурусу (20) со счетом 6:4, 6:4.

Уильямс выиграла шестой в карьере Уимблдон (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015) и 21-й турнир серии "Большого шлема". Он принес ей 1,88 млн фунтов призовых.

Уильямс стала самой возрастной победительницей турнира серии "Большого шлема". Сейчас ей 33 года и 289 дней, что на 26 дней старше предыдущего достижения, когда в 1990 году Мартина Навратилова победила на Уимблдоне.