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Теймур Раджабов не смог выйти в финал

Теймур Раджабов не смог выйти в финал Сегодня прошли ответные полуфиналы шестого этапа организованного чемпионом мира М.Карлсеном Шахматного тура чемпионов, участие в которых принял азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов.
Индивидуальные
30 мая 2021 г. 03:37
Теймур Раджабов не смог выйти в финал
Теймур Раджабов

Сегодня прошли ответные полуфиналы шестого этапа организованного чемпионом мира М.Карлсеном Шахматного тура чемпионов, участие в которых принял азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов.

Как передает Report, он пробился в плей-офф турнира FTX Crypto Cup, показав седьмой результат на предварительном этапе. В четвертьфинале Теймур обыграл Аниша Гири (Нидерланды), а в полуфинале встречался с Магнусом Карлсеном (Норвегия).

Первый матч, прошедший накануне, завершился вничью, а в ответном - чемпион мира выиграл и прошел в финал. Тогда как Раджабов в матче за третье место сыграет с Яном Непомнящим (Россия).

Плей-офф состоит из двух матчей, которые играются в течение двух дней. Каждый матч состоит из четырех партий в рапид.

Напомним, что другой наш шахматист Шахрияр Мамедъяров не смог выйти в плей-офф, заняв десятое место на предварительном этапе.

Четвертьфиналы FTX Crypto Cup

Теймур Раджабов (Азербайджан) - Магнус Карлсен (Норвегия) 1:2 (счет по партиям 0,5:0,5, 0:1, 0,5:0,5) (счет первого матча 2:2)

Другая пара полуфиналистов:
Уэсли Со (США) - Ян Непомнящий (Россия) 2:1 (2,5:1,5)

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Версия на азербайджанском языке Teymur Rəcəbov finala çıxa bilmədi

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