Теймур Раджабов и Шахрияр Мамедъяров против Левона Ароняна

Сегодня стартует IV этап Тура чемпионов, организованного чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном.
Как передает Report, в соревновании под названием Magnus Karlsen Invitational в этот раз примут участие два азербайджанских шахматиста – Теймур Раджабов и Шахрияр Мамедъяров. Турнир стартует в 20:00 по бакинскому времени.
1-й тур:
Левон Аронян (Армения) – Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан)
Теймур Раджабов (Азербайджан) – Аниш Гири (Нидерланды)
2-й тур:
Мамедъяров – Даниил Дубов (Россия)
Раджабов – Ален Пишо (Аргентина)
3-й тур:
Хикару Накамура (США) – Мамедъяров
Уэсли Со (США) – Раджабов
4-й тур:
Мамедъяров – Йорден Ван Форест (Нидерланды)
Раджабов – Аронян (Армения)
5-й тур:
Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Мамедъяров
Даниил Дубов (Россия) - Раджабов
Отметим, что турнир Magnus Karlsen Invitational будет транслироваться в прямом эфире на Facebook и Youtube-страницах информационного агентства Report при поддержке Федерации шахмат Азербайджана. В первый день соревнований гостем ведущего, международного гроссмейстера Васифа Дурарбейли станет бывшая член сборной Азербайджана по шахматам Зейнаб Мамедъярова.