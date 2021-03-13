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Теймур Раджабов и Шахрияр Мамедъяров против Левона Ароняна

Теймур Раджабов и Шахрияр Мамедъяров против Левона Ароняна Сегодня стартует IV этап Тура чемпионов, организованного чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном
Индивидуальные
13 марта 2021 г. 08:50
Теймур Раджабов и Шахрияр Мамедъяров против Левона Ароняна
Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов

Сегодня стартует IV этап Тура чемпионов, организованного чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном.

Как передает Report, в соревновании под названием Magnus Karlsen Invitational в этот раз примут участие два азербайджанских шахматиста – Теймур Раджабов и Шахрияр Мамедъяров. Турнир стартует в 20:00 по бакинскому времени.

1-й тур:
Левон Аронян (Армения) – Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан)
Теймур Раджабов (Азербайджан) – Аниш Гири (Нидерланды)

2-й тур:
Мамедъяров – Даниил Дубов (Россия)
Раджабов – Ален Пишо (Аргентина)

3-й тур:
Хикару Накамура (США) – Мамедъяров
Уэсли Со (США) – Раджабов

4-й тур:
Мамедъяров – Йорден Ван Форест (Нидерланды)
Раджабов – Аронян (Армения)

5-й тур:
Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Мамедъяров
Даниил Дубов (Россия) - Раджабов

Отметим, что турнир Magnus Karlsen Invitational будет транслироваться в прямом эфире на Facebook и Youtube-страницах информационного агентства Report при поддержке Федерации шахмат Азербайджана. В первый день соревнований гостем ведущего, международного гроссмейстера Васифа Дурарбейли станет бывшая член сборной Азербайджана по шахматам Зейнаб Мамедъярова.

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Версия на азербайджанском языке Teymur Rəcəbov və Şəhriyar Məmmədyarov Levon Aronyana qarşı - AFİŞA

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