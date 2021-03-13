Теймур Раджабов и Шахрияр Мамедъяров против Левона Ароняна

Сегодня стартует IV этап Тура чемпионов, организованного чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном

Сегодня стартует IV этап Тура чемпионов, организованного чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном.

Как передает Report, в соревновании под названием Magnus Karlsen Invitational в этот раз примут участие два азербайджанских шахматиста – Теймур Раджабов и Шахрияр Мамедъяров. Турнир стартует в 20:00 по бакинскому времени.

1-й тур:

Левон Аронян (Армения) – Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан)

Теймур Раджабов (Азербайджан) – Аниш Гири (Нидерланды)

2-й тур:

Мамедъяров – Даниил Дубов (Россия)

Раджабов – Ален Пишо (Аргентина)

3-й тур:

Хикару Накамура (США) – Мамедъяров

Уэсли Со (США) – Раджабов

4-й тур:

Мамедъяров – Йорден Ван Форест (Нидерланды)

Раджабов – Аронян (Армения)

5-й тур:

Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Мамедъяров

Даниил Дубов (Россия) - Раджабов

Отметим, что турнир Magnus Karlsen Invitational будет транслироваться в прямом эфире на Facebook и Youtube-страницах информационного агентства Report при поддержке Федерации шахмат Азербайджана. В первый день соревнований гостем ведущего, международного гроссмейстера Васифа Дурарбейли станет бывшая член сборной Азербайджана по шахматам Зейнаб Мамедъярова.