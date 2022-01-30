"Tata Steel Chess": Шахрияр Мамедъяров занял второе место

В Вейк-ан-Зее (Нидерланды) завершается шахматный супертурнир "Tata Steel Chess", в котором принимает участие азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров.

В Вейк-ан-Зее (Нидерланды) завершается шахматный супертурнир "Tata Steel Chess", в котором принимает участие азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров.

Как передает Report, в 13-м туре он играл белыми против Фабиано Каруаны (США). Встреча завершилась вничью на 13-м ходу. Шахрияр набрал 8 очков и занял второе место.

В соревновании, проводимом по круговой системе, выступают 14 шахматистов. Но за три тура до финиша их осталось 13 – из турнира выбыл Даниил Дубов (Россия), чей тест на коронавирус дал положительный результат.