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Азербайджанский борец поделился впечатлениями от встречи с президентом Ильхамом Алиевым

Азербайджанский борец поделился впечатлениями от встречи с президентом Ильхамом Алиевым На встрече со спортсменами глава государства, обратившись ко мне, сказал: "Ты проявил большое терпение и своей победой поставил армянина на место".
Индивидуальные
11 апреля 2022 г. 12:56
Азербайджанский борец поделился впечатлениями от встречи с президентом Ильхамом Алиевым

На встрече со спортсменами глава государства, обратившись ко мне, сказал: "Ты проявил большое терпение и своей победой поставил армянина на место".

Об этом Report сказал азербайджанский борец греко-римского стиля Талех Мамедов, завоевавший бронзовую медаль на чемпионате Европы в столице Венгрии, Будапеште.

Выступавший в весовой категории 63 кг спортсмен отметил, что в ходе разговора с главой государства речь зашла и о провокации представителя Армении Грачьи Погосяна в полуфинальном матче: "Президент сказал, что мы одержали заслуженную победу в 44-дневной войне. А армяне как на войне, так и в спорте прибегают к провокациям. Президент смотрел мой бой с армянином и отметил, что я вел себя как настоящий азербайджанец, показал миру, каким культурным народом мы являемся. На прощание он сказал мне, что я действительно проявил большое терпение, своей победой поставил армянина на место и правильно сделал. Я поблагодарил президента".

По словам Мамедова, встреча с президентом Ильхамом Алиевым является большим стимулом для спортсменов: "Наша команда написала новую историю. Сборная по греко-римской борьбе впервые стала чемпионом Европы в командном зачете. Было очень приятно, что господин президент принял нас. Забота и внимание к спорту со стороны главы государства очевидны, неоспоримы".

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Версия на азербайджанском языке Taleh Məmmədov: "Ölkə başçısıın idmana qayğısı və diqqəti göz önündədir, danılmazdır"

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