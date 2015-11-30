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    ​Тайсон Фьюри: Я готов на поединок с Кличко и в Азербайджане

    Мне все равно, где бороться

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Новый чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, İBF и WBO Тайсон Фьюри готов к бою-реваншу с Владимиром Кличко.

    Как сообщает Report, об этом заявил сам профессиональный английский боксер.

    По словам 27-летнего спортсмена, все зависит от желания украинского соперника. Фьюри заявил о готовности бороться с Кличко и в Азербайджане: "Мне все равно, где бороться. Я могу выйти на ринг в Японии, Турции, Азербайджане, Америке... и даже в Германии. Здесь мне понравилось. Немецкие фанаты встретили меня на высоком уровне".

    Уроженец Манчестера не исключил также встречу в его родном городе: "Было бы очень приятно защищать свой титул в родном городе".

    Отметим, что на прошедшей в Дюссельдорфе встрече Тайсон Фьюри обыграл Владимира Кличко со счетом 115:112, 115:112, 116:111.

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