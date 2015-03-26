 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Стрелок Ирада Ашумова завоевала золотую медаль в Германии

    Она стала первой в стрельбе из пневматического пистолета на 25 м

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ В Дортмунде (Германия) состоялся международный турнир по пулевой стрельбе.

    Как передает Report, в стрельбе из пневматического пистолета на 25 м представительница Азербайджана Ирада Ашумова заняла первое место.

    Она опередила двух сербок – Бобану Великович и Зорану Арунович.

    В рамках турнира спортсмены разыграли награды в дисциплине «малокалиберная винтовка, стрельба из трёх положений на дистанции 50 метров» среди женщин.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi