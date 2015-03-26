​Стрелок Ирада Ашумова завоевала золотую медаль в Германии

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ В Дортмунде (Германия) состоялся международный турнир по пулевой стрельбе.
Как передает Report, в стрельбе из пневматического пистолета на 25 м представительница Азербайджана Ирада Ашумова заняла первое место.
Она опередила двух сербок – Бобану Великович и Зорану Арунович.
В рамках турнира спортсмены разыграли награды в дисциплине «малокалиберная винтовка, стрельба из трёх положений на дистанции 50 метров» среди женщин.
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