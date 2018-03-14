Стартовало первенство Азербайджана по дзюдо

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В Олимпийском спортивном центре Sərhədçi стартовало первенство Азербайджана среди малолетней юношеской группы (U-15) по дзюдо.

Как передает Report, на соревновании, организованном при совместном участии Федерации дзюдо Азербайджана и министерства молодежи и спорта, борьбу ведут 651 дзюдоист (567 мальчиков, 84 девочки) из 74 клубов.

Соревнования продлятся 3 дня. В первый день первенства страны пройдут соревнования среди девочек во всех весовых категориях. Среди мальчиков борьбу начнут с весовых категорий до 34-х и до 38 килограмм.