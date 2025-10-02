В Азербайджане стартовал последний день соревнований по плаванию на III Играх СНГ.

Как сообщает корреспондент Report из Гянджи, определились призеры в комплексном плавании на 400 м среди женщин.

Золотую медаль завоевала представительница РФ Анастасия Чернышова, серебряную - представительница Казахстана Таисия Короткова, бронзовую - белоруска Ксения Мастович.