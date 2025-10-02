Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Стартовал последний день соревнований по плаванию на III Играх СНГ

    • 02 октября, 2025
    • 10:30
    В Азербайджане стартовал последний день соревнований по плаванию на III Играх СНГ.

    Как сообщает корреспондент Report из Гянджи, определились призеры в комплексном плавании на 400 м среди женщин.

    Золотую медаль завоевала представительница РФ Анастасия Чернышова, серебряную - представительница Казахстана Таисия Короткова, бронзовую - белоруска Ксения Мастович.

