При организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева стартовал "Бакинский марафон-2019" - ФОТО

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Сегодня, 5 мая, при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева стартовал "Бакинский марафон-2019".

Как передает Report, "Бакинский марафон-2019" нацелен на поддержку развития спорта в Азербайджане, пропаганду здорового образа жизни, объединение людей во имя благородной цели.

Марафон, который проводится под девизом "Победи ветер!", организуется уже четвертый год подряд.

"Бакинский марафон-2019" с маршрутом протяженностью 21 километр стартует с Площади Государственного флага и завершится у Бакинского Олимпийского стадиона.

Награждение по итогам "Бакинского марафона-2019" будет проводиться в двух категориях. Так, мужчины и женщины, участвующие в марафоне, будут бороться за первые три места. Обладатель первого места получит 3 000 манатов, второго места - 2 000 манатов, третьего - 1 000 манатов, а также будут вручены подарки, медали и сертификаты. В том числе всем участникам марафона и волонтерам, оказывающим поддержку в организации соревнования, будут вручены сертификаты.

Первые 1 000 участников, пересекшие финишную черту, будут награждены специальными медалями "Бакинский марафон-2019".