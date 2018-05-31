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    Стало известно, сколько лицензий получили азербайджанские юниоры до сих пор на III Летние юношеские Олимпийские игры

    Они завоевали лицензии по 6 видам спорта

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ До сих пор 9 азербайджанских спортсменов получили лицензию на участие в предстоящих в Буэнос-Айресе III Летних юношеских Олимпийских играх.  

    Об этом в ответ на запрос Report заявили в Национальном олимпийском комитете. 

    Они завоевали лицензии по 6 видам спорта. 

    Пока обладателями лицензии являются Факима Алкеремова (плавание, все виды соревнований), Алсу Байрамова (баттерфляй - 100, 200 м), Дарья Фаршбафшахрияри (художественная гимнастика), Нинг Жинг и Ю Хинханг (настольный теннис), Миная Акперова (44 кг, тхэквондо), Нурлан Сафаров (60 кг, бокс), Туран Байрамов (65 кг, борьба) и Шахана Назарова (43 кг, борьба). 

    Отметим, что III Летние юношеские Олимпийские игры пройдут 6-18 октября. 

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