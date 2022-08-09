Стал известен рейтинг азербайджанских спортсменов за август

Министерство молодежи и спорта опубликовало рейтинг спортсменов национальных команд по олимпийским видам спорта за август 2022 года.

Министерство молодежи и спорта опубликовало рейтинг спортсменов национальных команд по олимпийским видам спорта за август 2022 года.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства, рейтинг возглавляет команда по художественной гимнастике в групповых упражнениях с 435 баллами.

На втором месте фехтовальщица Анна Башта (330 баллов), которая в прошлом месяце стала второй в мире в столице Египта Каире, а на третьем - художественная гимнастка Зохра Агамирова (300 баллов).

Отметим, что расчет рейтинговых баллов производится по правилам, установленным Министерством молодежи и спорта. Международные соревнования по видам делятся на 5 категорий в соответствии с их рейтингом, и очки начисляются в соответствии с местами, занимаемыми на этих соревнованиях.