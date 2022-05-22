Стал известен победитель Гран-при Испании

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен одержал победу на шестом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Испании и поднялся на первое место в общем зачете соревнований.

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен одержал победу на шестом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Испании и поднялся на первое место в общем зачете соревнований.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, гонка прошла в воскресенье.

Ферстаппен преодолел 66 кругов за 1 час 37 минут 20,475 секунды. Второе место занял мексиканский пилот "Ред Булл" Серхио Перес (отставание 13,072 секунды), третье - британский пилот "Мерседеса" Джордж Рассел (+32,927). Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер из Монако, победивший в квалификации в субботу, сошел с дистанции на 28-м круге из-за технических проблем. Также из-за технических проблем не смог финишировать китайский пилот команды "Альфа Ромео" Чжоу Гуаньюй.

В общем зачете чемпионата мира Ферстаппен набрал 110 очков, на второе место опустился Леклер (104), третье место занимает Перес (85), семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса", занявший в гонке пятое место, идет на шестой позиции (46). В Кубке конструкторов "Ред Булл" набрал 195 очков и вышел на первое место, обойдя "Феррари" (169). Третье место занимает "Мерседес" (120 очков).

Отметим, что следующий этап пройдет в Монако с 27 по 29 мая.