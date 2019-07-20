Список спортсменов, которые представят Азербайджан на олимпийском фестивале "Баку-2019"

21 июля в Баку стартует XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль.

Как сообщает Report, сборная Азербайджана на фестивале будет представлена 122 спортсменами. В атлетике и борьбе страну представят по 18 спортсменов, дзюдо – 12, плавании и велоспорте – по 6, спортивной гимнастике и теннисе - по 4. В мужской и женской юниорских сборных по гандболу – 30, в мужских юниорских сборных по баскетболу и волейболу – по 12 человек.

На олимпийском фестивале, где померятся силами 14-18-летние спортсмены, знаменосцем азербайджанской команды станет дзюдоист Вугар Талыбов.

Список азербайджанских спортсменов, участвующих в XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале "Баку-2019":

Атлетика (18): Али Абдиев, Айдын Бадалов, Алексей Алиакперов, Чингиз Исрафилов, Вахид Керимов, Мамедага Мамедов, Алхам Нагиев, Юсиф Назаров, Теймур Салахзаде, Гюнель Гусейнова, Ляман Гусейнова, Гюнель Манафова, Ника Мамедова, Бибиханым Гамбарова, Аяна Сеюшева, Фархия Тагизаде, Ламия Велиева, Сабрина Зралова

Баскетбол, юноши (12): Симар Бакиров, Фикрет Алекперов, Уфук Тан Эртан, Йигит Эрйорук, Азер Азимов, Саид Исмайлов, Зия Беркай Кел, Шабани Махди, Рустам Мурватов, Георгий Пурцхванидзе, Беря Ташер, Улаш Джан Тургут

Дзюдо (12): Гюльшан Баширова (44 кг), Сабина Алиева (48 кг), Айтадж Гардашханлы (57 кг), Нармин Амирли (70 кг), Исмаил Ганбарлы (50 кг), Шукран Заманлы (55 кг), Туран Байрамов (60 кг), Метин Рзазаде (66 кг), Вугар Талыбов (73 кг), Магеррам Имамвердиев (81 кг), Руслан Насирли (90 кг), Гусейн Мамедов (90+)

Вольная борьба (6): Мурад Хагвердиев (45 кг), Мирджавад Набиев (48 кг), Кенан Гейбатов (51 кг), Абульфаз Насиров (55 кг), Сабир Джафаров (60 кг), Джабраил Гаджиев (65 кг)

Греко-римская борьба (6): Фарид Садыхлы (45 кг), Гурбанов Гурбан (48 кг), Эльмир Алиев (51 кг), Нихат Мамедли (55 кг), Хасрат Джафаров (60 кг), Хасай Гасанли (65 кг)

Женская борьба (6): Гюльтекин Ширинова (46 кг), Лала Мирзоева (49 кг), Эльнура Мамедова (53 кг), Биргюль Солтанова (57 кг), Марзия Садыгова (61 кг), Нигяр Мирзазаде (65 кг)

Гандбол, юноши (15): Кямран Адигозалов, Садиг Арыхов, Роял Алиев, Эльшан Гасанов, Рамиль Гусейнов, Юнус Исаев, Руслан Исмайлов, Магеррам Мамедли, Рауль Мурадов, Амит Гангвани, Элькин Гулиев, Рагим Рагимли, Малик Шафиев, Эмиль Сарханов, Фада Юсифов

Гандбол, девушки (15): Гюнель Абдуллаева, Нигяр Агаева, Элина Бабаева, Кямила Байрамова, Мехпара Алиева, Эмилия Эйвазова, Лейла Ибрагимова, Марьям Мамедханова, Мария Молявская, Анастасия Обухова, Нигяр Гулиева, Инара Рзаева, Динара Сулейманова, Александра Теряева, Лейла Яхьяева

Спортивная гимнастика (4): Самед Мамедли, Агаказим Рустамов, Мансум Сафаров, Милана Минаковская

Теннис (4): Тамерлан Азизов, Кянан Гасымов, Полина Дробышева, Алина Гусейнова

Плавание (6): Рашад Алгулиев, Эльяр Джахангирбеков, Максим Петренко, Рамиль Велизаде, Айсель Сафарова, Мария Шейхализадехангах

Велоспорт (6): Мустафа Мухтарлы, Нофел Нуриев, Никита Ситова, Малейка Искендерова, Гюльшан Исмайлова, Виктория Сидоренко

Волейбол, юноши (12): Амирмахди Аблоу, Эмиль Ашумов, Руслан Алиев, Эмин Амирханлы, Роман Гурски, Угур Ибрагимов, Назлу Фарзин Джафари, Георгий Константинов, Мардаан Мамедова, Игорь Никуленко, Мирашраф Рзазаде, Маис Веризаде

Отметим, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль состоится 21-27 июля в Баку. В столицу Азербайджана приедут 3900 спортсменов и представителей технического состава. Атлеты померятся силами в 10-ти видах спорта: спортивная гимнастика, атлетика, баскетбол, велоспорт, гандбол, дзюдо, плавание, теннис, волейбол и борьба. Во время фестиваля в 12-ти спортивных объектах будут работать более 2500 волонтеров.