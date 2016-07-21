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    ​Спортивный арбитражный суд не допустил российских легкоатлетов до Олимпиады в Рио

    Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил коллективный иск Олимпийского комитета России и 67 легкоатлетов

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил коллективный иск Олимпийского комитета России и 67 легкоатлетов, которые обжаловали свое отстранение от международных соревнований, передает Report со ссылкой на НТВ.

    Соответствующее решение суда огласил его генеральный секретарь Матье Риб.

    Таким образом, CAS оставил в силе решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), которая отклонила заявки на участие в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро всех россиян, кроме прыгуньи Дарьи Клишиной.

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