Спортивные объекты в Минске готовы принять II Евроигры

Спортивные объекты в Минске (Беларусь) готовы принять II Европейский игры.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт соревнований, об этом заявил председатель Координационной комиссии II Евроигр и президент Национального олимпийского комитета Греции Спирос Капралос.

"Все объекты готовы принять Игры на высоком уровне. На данный момент можно говорить не только о прекрасной арене, но и о рабочей группе, которая будет оказывать услуги во время соревнований", - подчеркнул С.Капралос.

Отметим, что II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В них примут участие спортсмены из 50 стран. Будут разыграны 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.

I Европейские игры были организованы в Баку в 2015 году.