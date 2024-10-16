Сотрудники МЧС добились высоких результатов в соревнованиях по плаванию

Во Дворце водных видов спорта в Баку завершились соревнования по плаванию среди сотрудников госучреждений, организованные Министерством молодежи и спорта и Федерацией плавания Азербайджана.

Во Дворце водных видов спорта в Баку завершились соревнования по плаванию среди сотрудников госучреждений, организованные Министерством молодежи и спорта и Федерацией плавания Азербайджана.

Как сообщает Report, в соревнованиях приняли участие 49 мужчин и 15 женщин из 12 государственных учреждений.

Команда МЧС, в состав которой вошли 13 человек (9 мужчин и 4 женщины), показала высокие результаты. Лейтенант Лейла Алиева из Бакинского регионального центра завоевала золото на дистанции 100 м среди женщин и серебро на дистанции 50 м.

В комбинированной эстафете 4 по 50 метров женская команда МЧС заняла 2-е место, а мужская – 3-е. В смешанной комбинированной эстафете 4 по 50 метров команда МЧС завоевала серебро.