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Состоялся турнир по плаванию среди представителей СМИ

Состоялся турнир по плаванию среди представителей СМИ Министерство молодежи и спорта, Федерация плавания, Дворец водных видов спорта, а также Федерация спортивных журналистов организовали турнир по плаванию среди представителей СМИ.
Индивидуальные
14 ноября 2021 г. 19:51
Состоялся турнир по плаванию среди представителей СМИ

Министерство молодежи и спорта, Федерация плавания, Дворец водных видов спорта, а также Федерация спортивных журналистов организовали турнир по плаванию среди представителей СМИ.

Как сообщает Report, по результатам заплыва на 50 метров вольным стилем турнир выиграл сотрудник Общественного телевидения Максим Цурков. Второе и третье места заняли Павел Антонов (Sputnik.az) и Рашад Джавадов (журнал Sportsmen).

Победители получили дипломы, медали и подарки от организаторов, а все участники получили специальные сертификаты.

Награды вручили директор Дворца водных видов спорта, вице-президент Федерации плавания Эльчин Гасанов, пресс-секретарь Министерства молодежи и спорта, президент AJF Габиль Мехтиев и главный тренер национальной сборной по плаванию Рашад Абдурахманов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSu İdmanı Sarayında jurnalistlər üçün tanışlıq turu təşkil olunub

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