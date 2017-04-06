Состоялась жеребьевка футбольных соревнований на Исламиаде

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Состоялась жеребьевка футбольных соревнований в рамках предстоящих в Баку IV Игр исламской солидарности.

Как сообщает Report, сборная Азербайджана U23 попала в группу А.

Соперниками команды, главным тренером которой является Яшар Вагабзаде, стали Камерун, Саудовская Аравия и Марокко. В группе В – Палестина, Оман, Алжир и Турция.

Отметим, что футбольные соревнования начнутся с 8 мая.

В полуфинале 18 мая победители двух первых мест встретятся со вторыми командами другой группы.

Финал пройдет 21 мая.