Состоялась церемония награждения победителей турнира "Плавание для всех" среди тюркских государств

Во Дворце водных видов спорта в Баку состоялась церемония награждения победителей финального этапа проекта "Плавание для всех" с участием спортсменов из стран-членов и стран-наблюдателей Организации тюркских государств.

Во Дворце водных видов спорта в Баку состоялась церемония награждения победителей финального этапа турнира "Плавание для всех" с участием спортсменов из стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и другие официальные лица.

В сегодняшних соревнованиях участвовали представители Азербайджана и Турции в возрастных категориях 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60 лет и старше.

Награды победителям вручили Фарид Гаибов и вице-президент Федерации плавания Азербайджана (ФПА) Халиг Ильдырымзаде.

Отметим, что завтра будут соревноваться пловцы в возрастных категориях младше 9 лет, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16, 17-19, 20-24 и 25-29 лет.

Цель проекта - повышение интереса к плаванию, пропаганда здорового образа жизни и укрепление дружеских связей между странами-участницами.

Фото: Самира Гасанова