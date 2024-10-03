Состоится чемпионат Азербайджана по рапиду и блицу

Состоится чемпионат Азербайджана по рапиду и блицу среди мужчин и женщин.

Состоится чемпионат Азербайджана по рапиду и блицу среди мужчин и женщин.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу шахматной федерации, всего в соревновании ожидается участие более 50 шахматистов.

Призовой фонд соревнований составляет 8000 манатов. Из этой суммы 5000 манатов будут разыграны в мужском турнире, а 3000 манатов - в женском.

Отметим, что турнир, который пройдет с 4 по 7 октября в Республиканском шахматном центре, носит отборочный характер на чемпионат мира по рапиду и блицу, который пройдет в Нью-Йорке, США. В нам примут участие шахматисты, занявшие первые три места на чемпионатах страны.