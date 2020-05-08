Соревнование атлетов с участием азербайджанских спортсменов отменено

Отменена предстоящая в 2021 году матчевая встреча легкоатлетических сборных Европы и США.

Как сообщает Report, решение принято Советом Европейской легкоатлетической ассоциации (EA).

Главной причиной этого решения стал переполненный календарь легкой атлетики в следующем году после переноса Олимпийских игр в Токио с 2020 года на 2021 год. Следующий матч теперь планируется провести в 2023 году в США.

Отметим, что первая встреча состоялась в Минске в начале сентября 2019 года.

В состав европейской команды попали чемпион Европы Назим Бабаев (в соревнованиях по тройным прыжкам) и чемпиона мира и Европы Рамиль Гулиев (бег на дистанции 200 метров, в составе сборной Турции).

В матче Европа-США Р.Гулиев занял 1-ое, а Н.Бабаев - 7-е место.