​Согласно спортивным итогам года определились обладатели персональных премий по различным номинациям - СПИСОК

24 декабря, 2015 21:19

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Согласно спортивным итогам 2015 года определились обладатели персональных премий по различным номинациям. Report представляет список победителей по следующим номинациям: Лучшая федерация года Федерация гимнастики Азербайджана Лучший организатор спортивных соревнований года Федерация борьбы Азербайджана Лучшая спортивная организация года Спортивный клуб "Габала" (стрельба) Лучшее спортивное сооружение года Дворец водных видов спорта, Национальная гимнастическая арена, Бакинский олимпийский стадион Лучшая клубная команда года Футбольный клуб "Карабах" Лучшая команда года Тхэквондо, поло Лучшие судьи года Фаик Гасанов (шахматы), Ровшан Гусейнов (бокс), Асиф Ширалиев (борьба), Вахид Назаров (тяжелая атлетика), Евгения Жидкова (художественная гимнастика). Самый активный ветеран года Яшар Мамедов (фехтование) Лучший организатор спортивных передач года AzTV Лучшее Информагентство года Report Лучший спортивный журналист года по сайтам и газетам Зеки Фейзуллаев (azerisport.com) Лучший спортивный журналист года Санан Абдуллаев ("Xəzər" TV) Лучшая спортивная школа года ДМСЦ Абшеронского района.