СМИ: Членство России в Международном олимпийском комитете восстановлено

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Членство Олимпийского комитета России (ОКР) в Международном олимпийском комитете (МОК) восстановлено.

Как сообщает Report, информацию распространил R-Sport со ссылкой на несколько источников.

Членство Олимпийского комитета России в МОК было приостановлено 5 декабря прошлого года.

В результате этого российским спортсменам пришлось участвовать в Зимних Олимпийских играх в южнокорейском городе Пхенчхан в особом порядке.

Они завоевали 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.