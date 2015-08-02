СМИ: 800 спортсменов со всего мира имеют подозрительные допинг-пробы

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Подозреваемые в допинге российские спортсмены завоевали более 80% медалей для своей страны в соревнованиях на выносливость на Олимпийских играх и чемпионатах мира в период с 2001 по 2012 гг. Об этом сообщает BBC со ссылкой на The Sunday Times.

По данным издания, спортсмены всех стран, чьи допинг- пробы вызвали подозрение, завоевали треть медалей в соревнованиях на выносливость на Олимпийских играх и чемпионатах мира в период с 2001 по 2012 гг. Несмотря на подозрительные анализы, ни один из спортсменов не был лишен награды.

Речь идет о 146 медалях, в числе которых 55 золотых. При этом 10 медалей были завоеваны подозреваемыми в допинге на Играх-2012 в Лондоне.

Отмечается, что в некоторых видах каждый из трех медалистов имел подозрительные анализы.

В расследовании говорится, что для улучшения результатов спортсмены чаще используют переливание крови и эритропоэтин, чтобы повысить количество эритроцитов.

В числе подозреваемых оказались 800 спортсменов, отмечает Report со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что анализы шестикратного олимпийского чемпиона ямайского спринтера Усэйна Болта и двукратного чемпиона Игр британского стайера Мо Фара, чей тренер обвиняется в поставках допинга, ни разу не вызвали подозрений. В статье говорится, что легкая атлетика является таким же "грязным" видом спорта, как и велоспорт, где многие спортсмены были пойманы на допинге.

В Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не стали оспаривать подлинность данных, отметив, что "организация всегда шла в авангарде в борьбе с допингом".