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Скончался трехкратный чемпион мира по боксу

Скончался трехкратный чемпион мира по боксу В возрасте 59 лет умер американский боксер Фрэнки Рэндалл.
Индивидуальные
24 декабря 2020 г. 23:17
Скончался трехкратный чемпион мира по боксу

В возрасте 59 лет умер американский боксер Фрэнки Рэндалл.

Как передает Report, об этом сообщает Boxing Scene.

Рэндалл при жизни страдал от деменции, а также повреждений мозга. Бывший спортсмен скончался в доме престарелых. Первым о смерти ветерана сообщил его бывший тренер Аарон Сноуэлл.

Он прославился противостоянием с известным боксером Хулио Чавесом. На момент встречи в активе последнего уже было 89 побед и одна ничья. В 1994-м году он стал первым, кто смог нанести Чавесу поражение.

Карьера Рэндалла длилась с 1983 по 2005 год. Спортсмен трижды становился чемпионом мира в первом полусреднем весе. Также он выигрывал пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и всемирного боксерского совета (WBC).

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