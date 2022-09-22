Shusha Chess 2022: Мамедьяров лидирует с максимальным результатом

Сыграны очередные партии в рамках первого Международного шахматного турнира в Шуше Shusha Chess 2022.

Сыграны очередные партии в рамках первого Международного шахматного турнира в Шуше Shusha Chess 2022.

Как сообщает Report, во второй день соревнований было сыграно четыре тура по рапиду.

Представитель Азербайджана Шахрияр Мамедъяров завершил все встречи победой и вышел в лидеры с максимальным результатом. В копилке Теймура Раджабова одна победа, две ничьи, одно поражение, Васифа Дюрарбейли – одна победа, одна ничья, два поражения, Рауфа Мамедова – две ничьи, два поражения, Гадира Гусейнова - три поражения и одна ничья.