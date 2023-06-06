Шахрияр Мамедъяров проведет очередную игру на турнире Norway Chess

Сегодня азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров проведет очередную игру на турнире Norway Chess в норвежском городе Ставангер.

Сегодня азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров проведет очередную игру на турнире Norway Chess в норвежском городе Ставангер.

Как сообщает Report, в VII туре 38-летний гроссмейстер встретится с представителем США Хикару Накамурой.

В VI туре Мамедъяров в армагеддоне уступил Уэсли Со (США). В настоящий момент он занимает пятое место с 8 очками. Накамура с 11 очками утвердился на втором месте.

Norway Chess завершится 9 июня. Согласно регламенту, за победу присуждается 3 очка. В случае ничьей соперники встречаются в армагеддоне. В этом случае победитель получает 1,5 очка, а проигравший - 1 очко.