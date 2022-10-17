О нас

Шахрияр Мамедъяров на международном турнире сыграл с 4 индийскими шахматистами за день

Шахрияр Мамедъяров на международном турнире сыграл с 4 индийскими шахматистами за день Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров сыграл еще четыре партии в рамках восьмого этапа онлайн-шахматной серии Meltwater Champions Chess Tour - Aimchess Rapid.
Индивидуальные
17 октября 2022 г. 00:52
Шахрияр Мамедъяров на международном турнире сыграл с 4 индийскими шахматистами за день

Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров сыграл еще четыре партии в рамках восьмого этапа онлайн-шахматной серии Meltwater Champions Chess Tour - Aimchess Rapid.

Как сообщает Report, в третий день турнира все соперники Ш.Мамедъярова представляли Индию.

В первом матче дня в рамках 9-го тура соревнований Ш. Мамедъяров выиграл у Арджуна Эригаиси. Во второй партии, с Сантошем Видитом, стороны согласились на ничью. В следующем противостоянии (11-й тур) сильнее оказался Доммаражу Гукеш. Однако игровой день азербайджанский шахматист завершил победой над Пенталой Харикришной.

Таким образом Шахрияр Мамедъяров с 23 очками занимает вторую строчку турнирной таблицы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Şəhriyar Məmmədyarov beynəlxalq turnirdə 1 gündə 4 hindistanlı şahmatçı ilə oynayıb

Самое читаемое

Временный поверенный: Сотрудничество между ЕС и Азербайджаном укрепилось
Временный поверенный: Сотрудничество между ЕС и Азербайджаном укрепилось
10 октября 2022 г. 10:42
Программа временной защиты украинцев в Евросоюзе продлевается
Программа временной защиты украинцев в Евросоюзе продлевается
10 октября 2022 г. 13:01
Представлена дорожная карта по индикатору подключения к коммунальным услугам
ФотоПредставлена дорожная карта по индикатору подключения к коммунальным услугам
10 октября 2022 г. 16:03
Лига конференций: Пять команд могут пройти в 1/8 финала
Лига конференций: Пять команд могут пройти в 1/8 финала
13 октября 2022 г. 08:54
Политолог: В сомнительных посреднических услугах Парижа Баку не нуждается
Политолог: В сомнительных посреднических услугах Парижа Баку не нуждается
13 октября 2022 г. 13:18
Путин: Турция оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу
Путин: Турция оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу
13 октября 2022 г. 14:43
Фазаил Агамалы: Макрон продался за деньги армян
Фазаил Агамалы: Макрон продался за деньги армян
14 октября 2022 г. 11:45
Казахстан и Туркменистан договорились нарастить объемы взаимной торговли до $1 млрд
Казахстан и Туркменистан договорились нарастить объемы взаимной торговли до $1 млрд
15 октября 2022 г. 12:38
Здание миссии ЕС в Киеве подверглось обстрелу
Здание миссии ЕС в Киеве подверглось обстрелу
10 октября 2022 г. 19:23
Казахстан ожидает возобновления полноценной работы КТК в октябре
Казахстан ожидает возобновления полноценной работы КТК в октябре
11 октября 2022 г. 09:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi