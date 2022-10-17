Шахрияр Мамедъяров на международном турнире сыграл с 4 индийскими шахматистами за день

Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров сыграл еще четыре партии в рамках восьмого этапа онлайн-шахматной серии Meltwater Champions Chess Tour - Aimchess Rapid.

Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров сыграл еще четыре партии в рамках восьмого этапа онлайн-шахматной серии Meltwater Champions Chess Tour - Aimchess Rapid.

Как сообщает Report , в третий день турнира все соперники Ш.Мамедъярова представляли Индию.

В первом матче дня в рамках 9-го тура соревнований Ш. Мамедъяров выиграл у Арджуна Эригаиси. Во второй партии, с Сантошем Видитом, стороны согласились на ничью. В следующем противостоянии (11-й тур) сильнее оказался Доммаражу Гукеш. Однако игровой день азербайджанский шахматист завершил победой над Пенталой Харикришной.

Таким образом Шахрияр Мамедъяров с 23 очками занимает вторую строчку турнирной таблицы.