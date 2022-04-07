Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов примут участие в турнире в Норвегии

Азербайджанские шахматисты Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов примут участие в турнире Norway Chess, который пройдет в норвежском городе Ставангер.

Азербайджанские шахматисты Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов примут участие в турнире Norway Chess, который пройдет в норвежском городе Ставангер.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный аккаунт соревнования в Twitter, оба гроссмейстера указаны в списке участников.

Кроме того, в соревновании примут участие норвежский чемпиона мира Магнус Карлсен, венгр Рихард Раппорт, представитель США Уэсли Со, нидерландец Аниш Гири, индус Вишванатан Ананд, француз Максим Вашье-Лаграв, болгарин Весеин Топалов и китаец Ван Хао.

Norway Chess состоится 31 мая-10 июня.