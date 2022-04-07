О нас
Аудио новости

Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов примут участие в турнире в Норвегии

Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов примут участие в турнире в Норвегии Азербайджанские шахматисты Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов примут участие в турнире Norway Chess, который пройдет в норвежском городе Ставангер.
Индивидуальные
7 апреля 2022 г. 17:22
Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов примут участие в турнире в Норвегии

Азербайджанские шахматисты Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов примут участие в турнире Norway Chess, который пройдет в норвежском городе Ставангер.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный аккаунт соревнования в Twitter, оба гроссмейстера указаны в списке участников.

Кроме того, в соревновании примут участие норвежский чемпиона мира Магнус Карлсен, венгр Рихард Раппорт, представитель США Уэсли Со, нидерландец Аниш Гири, индус Вишванатан Ананд, француз Максим Вашье-Лаграв, болгарин Весеин Топалов и китаец Ван Хао.

Norway Chess состоится 31 мая-10 июня.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Şəhriyar Məmmədyarov və Teymur Rəcəbov Norveçdə turnirə qatılacaq

Экслюзивные новости

SOCAR закупает автомобильное топливо из трех стран для внутреннего рынка
SOCAR закупает автомобильное топливо из трех стран для внутреннего рынка
7 апреля 2022 г. 17:49
В Николаевской области Украины уничтожена российская военная техника
ФотоВ Николаевской области Украины уничтожена российская военная техника
6 апреля 2022 г. 12:52
ICMP: Меморандум о взаимопонимании укрепит сотрудничество с Азербайджаном
ICMP: Меморандум о взаимопонимании укрепит сотрудничество с Азербайджаном
6 апреля 2022 г. 11:34
Посол: Совет Европы готов оказать содействие развитию освобожденных земель Азербайджана
Посол: Совет Европы готов оказать содействие развитию освобожденных земель Азербайджана
5 апреля 2022 г. 14:35
Вице-министр: Казахстан и Азербайджан намерены углубить культурное сотрудничество
Вице-министр: Казахстан и Азербайджан намерены углубить культурное сотрудничество
4 апреля 2022 г. 16:56
В будущем году Азербайджан увеличит закупки газа из Туркменистана
В будущем году Азербайджан увеличит закупки газа из Туркменистана
4 апреля 2022 г. 15:08
Замгенсека ОТГ: Сердце тюркского мира в 2023 году будет биться в Шуше
Замгенсека ОТГ: Сердце тюркского мира в 2023 году будет биться в Шуше
4 апреля 2022 г. 13:12
Замминистра: Развитие культурного сотрудничества с Азербайджаном - приоритет для Узбекистана
Замминистра: Развитие культурного сотрудничества с Азербайджаном - приоритет для Узбекистана
2 апреля 2022 г. 12:55
ПРООН: Хотим использовать новые технологии в разминировании территорий Азербайджана
ПРООН: Хотим использовать новые технологии в разминировании территорий Азербайджана
1 апреля 2022 г. 15:36
Генсек CNEMA: Важно обеспечить безопасное возвращение людей на освобожденные земли
Генсек CNEMA: Важно обеспечить безопасное возвращение людей на освобожденные земли
1 апреля 2022 г. 15:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi