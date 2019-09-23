Шахрияр Мамедъяров прокомментировал поражение Теймуру Раджабову

"Спасибо за вашу поддержку. Если бы на последней встрече я пошел бы ходом H6 вместо GH, я бы выиграл. Я мог бы выиграть и на первой встрече. У меня были прекрасные шансы, но я не смог ими воспользоваться".

Как сообщает Report, об этом сказал Шахрияр Мамедъяров, комментируя поражение Теймуру Раджабову в 1/8 финала Кубка мира по шахматам в Ханты-Мансийске.

34-летний гроссмейстер пожелал успехов Т.Раджабову: "Я не сетую на судьбу. Мне выпал шанс. Желаю Теймуру успехов на очередном этапе. Себе я желаю быть внимательным в будущих соревнованиях. Я рад, что буду рядом с моей любимой семьей и сыном. Есть шанс стать чемпионом. Не сегодня, так завтра!".