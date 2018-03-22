Шахрияр Мамедьяров не смог обыграть лидера

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ В Берлине завершился 10 – ый тур Турнира Претендентов по шахматам.

Как передает Report, представитель Азербайджана Шахрияр Мамедьяров играл белыми фигурами против представителя США Фабиано Каруана. Партия завершился ничьей после 58-го хода. Во встрече первого круга между этими шахматистами победитель также не был выявлен.

После этого результата Каруана остался лидером. Имеющий в активе 8 ничьих и 2 победы Шахрияр Мамедьяров находится на 2-ой позиции.

После 9 – го тура Каруана единоличный лидер с 6,5 очками. Мамедьяров второй с 6 очками, Грищук третий с 5,5 очками, Карякин и Дин Лижэнь делят четвертую позицию с 5 очками, Крамник на 6 месте с 4,5 очками, Уэсли Со 7-ой с 4 очками, а последний Аронян у которого 3,5 очков.

Общий призовой фонд Турнира Претендентов составляет 420 тысяч евро. Победитель получит шанс сразиться с норвежцем Магнусем Карлсеном за титул чемпиона мира.