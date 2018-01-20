Шахрияр Мамедьяров: Быть среди лидеров очень интересно

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ "Первые 6 игр прошли нелегко. Но впереди нас ожидает еще 7 игр".

Как сообщает Report, об этом заявил единоличный лидер шахматного фестиваля Tata Steel Chess в Голландском Вейк-ан-Зее азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров. В VI туре черными фигурами он одержал победу над индийцем Адхибаном Башкараном. Мамедъяров сказал, что продолжит работать в этом порядке в очередных встречах. Он так оценил свое лидерство после 6 туров: "Быть среди лидеров очень интересно. Жду, что предстоящие встречи тоже будут интересными. Я сделаю все от себя зависящее".

Отметим, что в сегодняшнем 7 туре Шахрияр Мамедъяров белыми фигурами сыграет с китайцем Вэй И. В настоящее время у Мамедъярова 4,5 очка.