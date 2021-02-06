Шахматные поединки Теймура Раджабова в прямом эфире

Трансляция будет вестись на страницах Report в Youtube и Facebook

Очередной этап Тура чемпионов по шахматам, организованного Магнусом Карлсеном, впервые будет транслироваться в прямом эфире в Азербайджане.

Информационное агентство Report будет транслировать в стране поединки Теймура Раджабова, представляющего страну на "Opera Euro Rapid". Трансляция будет вестись на страницах Report в Youtube и Facebook.

Опытный гроссмейстер встретится с 5 шахматистами в первый игровой день. Раджабов постарается сломить сопротивление Матиаса Блюбаума (Германия), Сэма Шенкленда (США), Ленера Переса Домингеса (США), Яна-Кшиштофа Дуды (Польша) и Александра Грищука (Россия).

Первые встречи начнутся в 20:00 по бакинскому времени. Комментировать поединки будет международный гроссмейстер Васиф Дурарбейли.

После игр предварительного этапа, которые будут проводиться в течение 3 дней, 8 из 16 шахматистов попадут в плей-офф.

Отметим, что турнир завершится 14 февраля.

Ранее Теймур Раджабов победил армянского игрока Левона Ароняна в финале второго этапа турнира Airtings Masters.