​Серена Уильямс одержала 750-ю победу в карьере

Баку. 28 Марта. REPORT.AZ/ Победа над Зариной Дияс в третьем круге турнира в Майами стала для американки Серены Уильямс 750-й в карьере.
Как передает Report, по этому показателю первая ракетка мира занимает седьмое место в истории, а первой идет Мартина Навратилова.
В ближайшее время Серена может подняться на пятое место, для этого американке достаточно выиграть еще десять игр.
Количество побед в матчах WTA:
1. Навратилова (Чехословакия/США) – 1442
2. Эверт (США) – 1309
3. Граф (Германия) – 902
4. Уэйд (Великобритания) – 839
5. Санчес-Викарио (Испания) – 759
6. Дэвенпорт (США) – 753
7. Серена Уильямс (США) – 750
News DepartmentАвтор новости
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