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    ​Серена Уильямс одержала 750-ю победу в карьере

    Первая ракетка мира занимает седьмое место в истории

    Баку. 28 Марта. REPORT.AZ/ Победа над Зариной Дияс в третьем круге турнира в Майами стала для американки Серены Уильямс 750-й в карьере.

    Как передает Report, по этому показателю первая ракетка мира занимает седьмое место в истории, а первой идет Мартина Навратилова.

    В ближайшее время Серена может подняться на пятое место, для этого американке достаточно выиграть еще десять игр.

    Количество побед в матчах WTA:

    1. Навратилова (Чехословакия/США) – 1442

    2. Эверт (США) – 1309

    3. Граф (Германия) – 902

    4. Уэйд (Великобритания) – 839

    5. Санчес-Викарио (Испания) – 759

    6. Дэвенпорт (США) – 753

    7. Серена Уильямс (США) – 750

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