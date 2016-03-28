​Серена Уильямс одержала 750-ю победу в карьере

Баку. 28 Марта. REPORT.AZ/ Победа над Зариной Дияс в третьем круге турнира в Майами стала для американки Серены Уильямс 750-й в карьере.

Как передает Report, по этому показателю первая ракетка мира занимает седьмое место в истории, а первой идет Мартина Навратилова.

В ближайшее время Серена может подняться на пятое место, для этого американке достаточно выиграть еще десять игр.

Количество побед в матчах WTA:

1. Навратилова (Чехословакия/США) – 1442

2. Эверт (США) – 1309

3. Граф (Германия) – 902

4. Уэйд (Великобритания) – 839

5. Санчес-Викарио (Испания) – 759

6. Дэвенпорт (США) – 753

7. Серена Уильямс (США) – 750