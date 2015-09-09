Сегодня в Баку прибудет президент ФИДЕ

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку приедут участники и гости Кубка мира по шахматам. Как сообщили Report в пресс-службе "Кубка мира-2015", сегодня в Азербайджан прибудет президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов.

В 17.45 в отеле Fairmont будет организована пресс-конференция, посвященная Кубку мира, на которой примут участие 128 шахматистов из 45 стран. Торжественная церемония открытия состоится завтра в 19:00 в Международном центре мугама.

Отметим, что игры первого тура начнутся 11 сентября в 15:00.