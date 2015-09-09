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    Сегодня в Баку прибудет президент ФИДЕ

    Состоится церемония торжественного открытия Кубка мира-2015

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/  Сегодня в Баку приедут участники и гости Кубка мира по шахматам. Как сообщили Report в пресс-службе "Кубка мира-2015", сегодня в Азербайджан прибудет президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов. 

    В 17.45 в отеле Fairmont будет организована пресс-конференция, посвященная Кубку мира, на которой примут участие 128 шахматистов из 45 стран. Торжественная церемония открытия состоится завтра в 19:00 в Международном центре мугама. 

    Отметим, что игры первого тура начнутся 11 сентября в 15:00.

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